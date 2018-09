Tutto nasce da quel lontano 1975 quando un gruppo di tanti amici decidono, insieme all’ora presidente del gruppo la Sig Elia Dell’Aira e da suo marito Gennaro Milano, di formare il GRUPPO FOLKLORICO CITTA’ DI AGRIGENTO.

Da allora ad oggi il Gruppo è stato presente in tutti i cinque continenti nei maggiori appuntamenti folklorici per citarne qualcuno Giappone, Cina, Malesia diverse volte in USA, Messico, Brasile, Argentina, Marocco Tunisia, in tutta l’Europa ecc., annovera diversi riconoscimenti su scala nazionale ed Internazionale.

Oggi il “GRUPPO FOLKLORICO CITTA’ DI AGRIGENTO” è diretto da Riccardo Cacicia, dalla moglie Letizia Sferrazza e dal figlio luca che con grande passione ed animati da uno spirito innato verso il folklore, portano avanti le tradizioni popolari siciliane.

Il Gruppo riscuote particolare successo anche nel nostro territorio partecipando con impegno e professionalità alla Sagra del Mandorlo in Fiore e al festival internazionale del folklore.

L’appuntamento clou dell’anno 2018 sarà sicuramente la tourneè che si accinge ad effettuare negli STATI UNITI nella prime due settimane di ottobre.

Il Gruppo è stato invitato ufficialmente da una comunità siciliana a partecipare alle celebrazione del “COLUMBUS DAY” che si terranno negli stati del New Jersey e New Yory con diverse esibizioni anche nelle città limitrofe come Filadelfia, Atlantic city ecc.

Il gruppo “Città di Agrigento” è sicuramente una delle più belle realtà artistiche siciliane ed in particolar modo agrigentine della tradizione folklorica, della musica popolare e del canto tipico della nostra terra che dall’alto della sua lunga storia artistica – quarantatre anni di attività – sono stati definiti “Ambasciatori della Cultura Agrigentina” in tutto il mondo.