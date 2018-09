L’Olimpica Akragas è al lavoro per recuperare al più presto la giusta condizione per affrontare il prosieguo del campionato di Promozione.

In vista della prossima sfida interna contro il Vallelunga Pratameno, i biancazzurri hanno svolto una partitella contro il Mussomeli che milita nel campionato di Eccellenza.

Per la cronaca la gara è stata vinta dai ragazzi di Giovanni Falsone per 4-2 con reti di Santangelo, doppietta di Maniscalco e ultima rete di Cambiano. Per il Mussomeli a segno Guastella.

L’Olimpica è scesa in campo con Sgroi, Puccio, Ortugno, Musa, Migliaccio, Castaldo, Incardona, Lo Curto, Santangelo, Falsone, Maniscalco.

Poi spazio per Cambiano al posto di Incardona, La Rocca per Castaldo, Cosi per Sgroi. Nel secondo tempo in campo anche Abi, Armenio, Altamore e Giacone, Dell’Arena