Continua implacabile l’opera dei Vigili Urbani contro gli incivili che abbandonano i rifiuti per strada. Nelle ultime ore la Speciale Squadra di Vigilanza Ambientale dopo una serie di appostamenti ha “pescato” in flagranza ben quattro cittadini: due nella parte alta di contrada Maddalusa, un terzo in via Lucrezio, zona Villaggio Mosè, e l’ultimo nella centralissima via Imera, abbandonare con una certa “nonchalance” sacchi di spazzatura lungo le strade, tentando di dileguarsi subito dopo. A tutti è stata contestata la trasgressione ed elevata una pesante sanzione pecuniaria.