La Seap Aragona concede il bis in amichevole contro la Sifi Kondor. Al “PalaAbramo” di Catania, le biancoazzurre hanno vinto per 3 set a zero con i seguenti parziali: 30-28, 26-24, 25-23. È stato senza dubbio un buon test per entrambe le formazioni che preparano l’esordio nel campionato di B2. La squadra di coach Francesco Eliseo ha giocato una bella pallavolo, mostrando una buona condizione atletica e un’ottima intesa tra i reparti. Nei momenti topici del test match, Biccheri e compagne hanno dimostrato grande compattezza e determinazione nel portare a casa il risultato. Il primo set è stato il più bello e combattuto di tutti, chiuso dalle aragonesi al 30esino punto per la buona prestazione delle avversarie. Anche il secondo set è stato equilibrato, soprattutto nel finale, vinto ancora una volta ai vantaggi dalle ospiti. La Seap Aragona, con una superba prova del collettivo, conquista sul filo di lana anche il terzo set. Coach Eliseo ha schierato il seguente sestetto: Baruffi in palleggio, Biccheri opposta, Composto centrale, Cammisa e Do Nascimento schiacciatrici di banda, Marangon libero, con Macedo seconda centrale.

Per la cronaca le due squadre, di comune accordo, hanno deciso di disputare altri due set supplementari, il primo a 25 ed il secondo a 15, per dare spazio a chi ha giocato poco e niente durante la gara. Entrambi sono stati vinti dalle padrone di casa. In campo per la Seap Aragona anche Falcucci, Cusumano, Gabriele, Messina e Sicorello.



