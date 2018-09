Si ripropongono le iscrizioni presso “TeatrAnimaLab” con i consueti laboratori di recitazione e canto moderno promossi dall’Associazione Culturale TeatrAnima e rivolti a quanti amino recitare, cantare o vogliano prendere parte alle produzioni teatrali dell’Associazione stessa. Le classi di laboratorio saranno suddivise nelle sezioni della recitazione (analisi del testo e interpretazione, dizione ed espressione corporea) e del canto moderno (tecnica vocale, dizione, interpretazione, presenza scenica).

Un ricco programma sostenuto anche dal fatto che la caratteristica degli spettacoli realizzati da TeatrAnima è il felice connubio di più forme artistiche quali teatro, musica, canto e danza. I predetti laboratori sono aperti a tutte le età e rivolti anche a chi si trovi alla prima esperienza in ambito recitativo o canoro. I lavori saranno condotti in gruppo (prezioso strumento per superare timidezze ed inibizioni, imparare divertendosi e coltivare nuove amicizie condividendo la stessa passione) e si svolgeranno mediante un incontro settimanale, della durata di tre ore, nel periodo che va da ottobre 2019 a giugno 2019. Gli incontri avranno luogo ad Agrigento, in via Oblati n.28, nei pressi del Teatro Pirandello. Si precisa che tra le finalità dell’Associazione si inseriscono anche iniziative ed attività che possano contribuire alla formazione culturale, artistica e professionale dei giovani ed alla loro introduzione nel mondo del lavoro. Si sottolinea, inoltre, che l’Associazione Culturale TeatrAnima dal maggio 2015 (anno della sua costituzione) ha già prodotto e portato in scena diverse rappresentazioni “multidisciplinari” con notevole successo di critica e pubblico. Tra le varie produzioni si ricordano gli spettacoli “Questo folle sentimento che…” (realizzato e riproposto in due differenti versioni), “Ce n’è troppo di Natale…”, “Miti ed eroi, amuri canti e spiranza nel Giardino delle Esperidi”, “Sei autori in cerca del Natale”, “Il mostro – Studio teatrale da “Ferite a morte” di Serena Dandini” ed in ultimo “Anna e le altre” – Studio teatrale da “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello”. L’Associazione, nello scorso mese di dicembre, si è fatta anche promotrice di un concorso di poesia nazionale rivolto a giovani poeti la cui cerimonia di premiazione dei finalisti e vincitori si è svolta presso il Foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello di Agrigento. Un cartellone ricco di esperienze variegate, proficue e apprezzate, tutte scaturenti dalla professionalità e dalla verve creativa del regista Salvatore di Salvo.

Per tutte le informazioni riguardanti le nuove iscrizioni, TeatrAnimaLab organizza due giornate di incontro presso la sede dei laboratori, sita in Via Oblati 28 (a pochi passi dal Teatro Pirandello) sabato 29 e domenica 30 settembre 2018, dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00. Ulteriori informazioni sull’attività dell’Associazione e sui suddetti laboratori sono reperibili consultando la pagina ed il gruppo Facebook della Associazione Culturale TeatrAnima, telefonando ai numeri 3270044269 o 3291148371 o, ancora, inviando un’email all’indirizzo teatranima@libero.it