Un intenso “odore” di plastica bruciata, si è diffuso lungo il vallone che dalle pendici nord della collina che delimita contrada Monserrato giunge al Quadrivio Spinasanta.

“L’aria era irrespirabile in tutta la vallata” – ci ha scritto un lettore che ha verificato come la fornace che produce laterizi a Piano Gatta fosse in funzione (come testimonia la foto allegata).

Del caso sarà interessata l’Arpa, il Ministero dell’Ambiente, quello della Salute e la Procura della Repubblica di Agrigento.