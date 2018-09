Si svolgeranno Sabato 22 e Domenica 23 Settembre le Celebrazioni conclusive in occasione dei Festeggiamenti in onore di Maria S.S. Addolorata a cura della Rettoria e dell’Arciconfraternita Maria S.S. dei Sette Dolori.

Il programma prevede, per il Sabato 22, a partire dalle ore 17.30, presso il Santuario di Via Garibaldi, la Recita del S. Rosario, alle ore 18.00 la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore del Santuario Don Lillo Maria Argento ed animata dal Coro Magnificat di Agrigento e, a seguire, la Processione del Venerato Simulacro della Madonna Addolorata che percorrerà il seguente tragitto: Via Garibaldi, Piazza L. Pirandello, sosta in Piazza S. Giuseppe e omaggio canoro a cura dell’Associazione Filarmonica S. Cecilia di Agrigento, Piazza L. Pirandello, Via Garibaldi, rientro in Santuario e Consacrazione della Città di Agrigento alla Vergine Addolorata, Madre e Regina di Agrigento.

Domenica 23 Settembre si svolgerà la Celebrazione Eucaristica alle ore 12 al termine della quale il Venerato Simulacro della Vergine sarà riposto nella Sua Tribuna.