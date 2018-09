Oggi la UIL PA Vigili del Fuoco del Comando di Agrigento ha dichiarato lo stato di agitazione di tutto il personale in tutta la provincia compreso Aeroporti. I motivi che stanno determinando il conflitto ad Agrigento tra i tanti sono di natura economica che vanno dal mancato pagamento di vigilanze dal 2015 al 2017 a mancati pagamenti di straordinari effettuato per soccorso.

“Se non avremo garanzie precise sui tempi di pagamenti” – dichiara DI MALTA – Segretario Provinciale della UIL PA Vigili del Fuoco di Agrigento – “ delle nostre rivendicazioni questa volta dichiareremo lo sciopero dei vigili del fuoco e per la prima volta in ambito provinciale ci sarà un iniziativa di lotta ecclatante” – Non si ferma il sindacalista di Agrigento – “hanno creato un mostro burocratico a danno del lavoratore, non è possibile che ad Agrigento il personale aspetta ancora pagamenti del 2015 per colpa di qualche incapace” – “questa volta oltre i soldi chiederemo all’amministrazione una verifica dell’esatta procedura per l’invio di risorse dello stato ad enti che non hanno ottemperato al pagamento dei servizi e l’individuazione del responsabile che ha disposto le vigilanze soprattutto mi riferisco alle vigilanze effettuate al Tetro Samonà del Comune di Sciacca e del teatro Pirandello di Agrigento” – Continua DI MALTA – “ cosi’ come per i ritardi dei pagamento delle vigilanze per l’Hot Spot di Lampedusa dove malgrado la convenzione stipulata con il dipartimento all’immigrazione ad oggi non è stato pagato nulla se non i tre mesi di fine anno 2017” – conclude DI MALTA – “siamo di fronte a dirigenti che a fine anno prendono l’incentivo ma che nello stesso tempo non si riesce a garantire neanche la carta igienica al personale.”