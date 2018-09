La Seap Aragona vince 3-1 il test match contro la Sifi Kondor Catania. Le due squadre, entrambe di serie B2, si sono sfidate al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento di fronte ad un centinaio di spettatori. La Seap Aragona è scesa inizialmente in campo con Baruffi in regia, Biccheri opposta, Composto centrale, Cammisa e Do Nascimento schiacciatrici di banda, Marangon libero. Seconda centrale Macedo. Nel corso della gara sono state utilizzate anche la seconda palleggiatrice Gabriele, la centrale Cusumano, l’opposta Messina, le schiacciatrici Falcucci e Valente, e il secondo libero Sicorello. La Sifi Kondor Catania, allenata da Alessandro Giovannetti, ha iniziato la gara con il seguente sestetto: Dakaj, Torre, Bilardi, Carnazzo, Lo Re e Isgro’. Libero Murru’. La gara è stata bella ed avvincente, ed è servita ai due allenatori per provare schemi e giocatrici in vista dell’inizio del campionato fissato per il prossimo 13 ottobre.

Questa la sequenza dei set:

25-16; 25-18; 22-25; 25-20.

Le squadre hanno poi deciso di disputare un ulteriore set per dare spazio a tutte le giocatrici in organico, vinto dalle ospiti 25-22.