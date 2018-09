A Lampedusa, una donna di 40 anni ed il nipote di 14 sono finiti in mare mentre erano in sella ad uno scooter.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo scivolando in mare, in località Cala Pisana.

I due, nonostante la disavventura, sono stati particolarmente fortunati perché proprio in quel momento transitando una pattuglia della locale Stazione Carabinieri. I due militari dell’Arma non hanno esitato un attimo. In particolare, uno dei due si è subito tuffato in acqua, soccorrendo a nuoto le due persone, riuscendo, anche con l’aiuto del padre del minore nel frattempo intervenuto, a portare a riva ed in salvo i due.

Le operazioni di soccorso si sono concluse nel migliore dei modi, in quanto nessuno ha riportato ferite ma solo un brutto spavento per la donna ed il nipote.