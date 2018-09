Studiare e lavorare ad Agrigento, così come in qualunque altro paese d’Italia (e non solo) è un modo per cercare di crearsi un futuro migliore. Nel frattempo però, bisogna cercare di mantenere i costi degli studi: con la crisi dilagante, non è facile trovare un equilibrio economico.

In tal senso però, l’università di Agrigento offre un’ottima opportunità grazie ai suoi corsi online. D’altronde il supporto telematico agli studi è ormai un requisito pressoché fondamentale per il corso formativo di uno studente contemporaneo: un vantaggio che consente anche di risparmiare prezioso tempo altrimenti utilizzato per gli spostamenti per impiegarlo verso attività lavorative.

Tutto ciò che c’è da sapere per studiare e lavorare ad Agrigento

La città siciliana, nonostante la straordinaria storia antica che possiede, non rinuncia al futuro: già da diversi anni il polo universitario di Agrigento è considerato uno dei più apprezzati d’Italia e, in linea con i tempi moderni, offre una serie di interessanti servizi online per lo studio.

Nel suggestivo paesaggio della cittadina però, sorgono anche diversi istituti privati che contribuiscono a rendere Agrigento un vero e proprio punto di riferimento per tutti i giovani siciliani che intendono approfondire i propri studi.

Il polo universitario di Agrigento

Il polo universitario di Agrigento è, dopo quello di Palermo, il più importante centro degli studi per quanto riguarda l’intera isola. Nello specifico, sono presenti facoltà come:

Architettura

Giurisprudenza

Da segnalare anche i corsi di laurea triennale (Beni culturali e archeologici, Servizio Sociale) e i corsi di laurea specialistica (Architettura dal II° anno, Giurisprudenza dal II° anno e Archeologia).

Come è facile intuire, gli studi tendono giustamente ad essere concentrati su ciò che è il più importante patrimonio per la città, ovvero la sua storia antica. Per i ragazzi appassionati di storia e archeologia, studiare in un contesto del genere è un’opportunità davvero imperdibile!

Le enormi potenzialità dello studio online

Solo sino a qualche anno fa, studiare online era una pratica vista con grande scetticismo. Al giorno d’oggi invece, la possibilità di seguire corsi in via telematica, costituisce un grande vantaggio per molto studenti.

La peculiarità più importante in tal senso, è una notevole facilità dell’organizzazione del tempo giornaliero disponibile e dunque maggior spazio per un lavoro che generi introiti per rendersi indipendenti.

Lavorare e studiare è possibile?

Molti ragazzi devono rinunciare agli studi per una questione economica. Se la famiglia non è benestante infatti, dover sostenere proprio figlio economicamente può essere proibitivo per i genitori. In tal senso, è possibile cercare di “mettere una pezza” con un lavoro stagionale.

Le spiagge di Agrigento e provincia sono molto frequentate. L’afflusso di turismo in estate consente di trovare lavori stagionali come cameriere o barista: ciò non è sicuramente sufficiente per coprire i costi dei restanti mesi, ma può aiutare a ridurre l’impatto economico sulle tasche della famiglia.

Naturalmente vi è poi la possibilità di cercare un lavoro annuale (non solo nell’ambito della ristorazione o del turismo) tenendo conto che comunque non risulterà particolarmente facile la ricerca, considerato che la zona geografica in questione non è delle più floride d’Italia sotto il punto di vista economico.

Con un po’ di forza di volontà e spirito d’adattamento, è comunque possibile trovare anche una piccola occupazione: un modo per poter fare anche un’esperienza lavorativa e di vita.