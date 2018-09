I Carabinieri di Sciacca hanno sorpreso tre giovanissimi mentre stavano smontando un ciclomotore in sosta.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112.

I ladruncoli hanno un’età compresa tra i 15 ed i 17 anni e all’arrivo della pattuglia hanno tentato di allontanarsi dal luogo.

Una volta bloccati, non hanno saputo spiegare i motivi del gesto.

I tre sono stati segnalati alla Procura per i minori di Palermo.

Per loro l’accusa è di furto aggravato in concorso.