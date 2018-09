Pubblicato il terzo Rapporto Locale di sostenibilità Eni a Gela

È giunto alla terza edizione il Rapporto Locale di Sostenibilità Eni di Gela. Il documento offre l’opportunità di presentare lo stato di aggiornamento delle attività pianificate e realizzate da Eni a Gela dalla firma del Protocollo d’Intesa nel novembre 2014. In questi anni Eni ha messo in opera un programma strategico di trasformazione industriale e territoriale, caratterizzato da un’elevata sostenibilità economica, ambientale e sociale.

L’aggiornamento delle attività tra riqualifica del territorio, sostenibilità, economia circolare, occupazione e innovazione.

Gela è diventato un laboratorio per lo sviluppo di un modello di economia circolare e sta diventando uno dei poli green più importanti d’Italia grazie alla riconversione della raffineria a ciclo tradizionale in bioraffineria, alla produzione di gas dai progetti dell’upstream per accompagnare le energie rinnovabili nel modello di transizione energetica e al risanamento e riqualifica ambientale.

Sono state, inoltre, promosse e realizzate iniziative che vanno oltre al perimetro del Protocollo 2014 nel campo della sicurezza, della formazione, della riqualifica del personale e della ricerca.

Tutto ciò ha permesso di superare in questi anni gli obiettivi fissati dal Protocollo in termini di occupazione, sia a livello di personale diretto sia di impiego delle risorse dell’indotto con un trend analogo previsto anche nel 2018. Una particolare attenzione è stata rivolta all’innovazione, pilastro insostituibile del nuovo paradigma di sviluppo di Gela.

Oltre agli impegni stabiliti, Eni ha avviato una serie di iniziative orientate allo sviluppo della comunità, rafforzando il proprio impegno nell’educazione con progetti rivolti agli studenti di ogni fascia di età, come l’alternanza scuola-lavoro e le iniziative per contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico e universitario. L’attenzione verso il territorio e i giovani ha visto, inoltre, il sostegno di diverse iniziative di promozione dello sport e della cultura, intese anche come occasione educativa, di aggregazione sociale e di promozione dei valori e dell’identità locale.

