I Consiglieri Comunali di Alternativa Popolare, Teresa Nobile, Alessandro Sollano e Alfonso Mirotta, esprimono il loro totale disappunto per la poca attenzione che si è data ad un grande problema che proprio oggi sfocerà in una paralisi totale della Città ovvero la chiusura della galleria Santa Lucia della SS 115 direzione Agrigento – Raffadali.

“Il traffico in proveniente dall’Area Nord di Agrigento, sarà costretto ad entrare in Città per potere dirigersi verso Raffadali, è qualcosa di assurdo e inaudito, soprattutto oggi che con l’inizio della scuola si darà inizio ad un notevole innalzamento del traffico veicolare in Città in particolar modo nella zona Quadrivio Spinasanta” affermano i Consiglieri e continuano “è necessario che le istituzioni a tutti i livelli si attivino al fine di trovare l’unica soluzione che secondo noi è quella di trasformare l’altra galleria direzione Raffadali – Agrigento in doppio senso di circolazione, ovviamente con tutte le misure di sicurezza del caso, in modo da decongestionare il traffico in Città”