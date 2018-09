“L’aver appreso dell’arresto del killer dell’imprenditore di Cianciana, Diego Passafiume, ucciso a 41 anni il 23 agosto del 1993 nel giorno del suo anniversario di matrimonio suscita in me sentimenti contrastanti, se da un lato c’è la soddisfazione per il lavoro svolto dagli inquirenti, che nonostante i 25 anni trascorsi, hanno riaperto e risolto il caso, dall’altro lato c’è il rammarico per le motivazioni che avrebbero indotto cosa nostra a condannare a morte l’imprenditore ciancianese”.

Così il presidente dell’associazione nazionale Testimoni di Giustizia Ignazio Cutrò commenta l’arresto dell’agrigentino Filippo Sciara, quest’ultimo affiliato alla famiglia mafiosa di Siculiana.

Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo infatti, la condanna a morte di Passafiume sarebbe stata dovuta al fatto che l’imprenditore non aveva voluto piegarsi alle regole imposte dalle cosche mafiose in ordine alla spartizione dei sub appalti nel settore del movimento terra e del trasporto di inerti.