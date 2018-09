Galleria Santa Lucia, Confcommercio: “Anas ristabilisca subito viabilità alternativa per limitare i disagi della chiusura galleria per Raffadali”

Confcommercio fa eco allo sfogo dei responsabili delle ditte preposte al trasporto degli studenti fuori sede, in apprensione per “l’imminente inizio delle scuole, quando migliaia di ragazzi si sposteranno per andare a studiare nel capoluogo i quali poi, ovviamente, faranno ritorno a casa, dopo aver fatto i conti con l’emergenza sulle nostre strade, con il viadotto Morandi chiuso e con il viadotto Salsetto a senso unico alternato da semaforo, e la zona del Quadrivio Spinasanta con una delle due gallerie chiuse”.

“Anas – afferma Alberto Panarisi, Vice presidente Confcommercio Agrigento – ristabilisca subito viabilità alternativa per limitare i disagi della galleria “Spinasanta”. Già oggi i disagi sono tantissimi con file chilometriche che stanno mettendo in ginocchio il traffico veicolare della città, sia in entrata che in uscita e con la Strada Statale 118 che collega il capoluogo a Raffadali, difficile da raggiungere. Auspichiamo che Anas ponga presto rimedio a questa situazione, intanto per limitare i disagi occorre predisporre il doppio senso di marcia su una delle canne rimaste aperte, deviando il traffico in modo più razionale. Tra poco – conclude Panarisi – cominceranno le scuole e si rischia la paralisi totale”.