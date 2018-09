Presso il ristorante Molok di Porto Empedocle prosegue la rassegna “RistorArte” che domani, venerdì 7 settembre, dalle ore 21.00 propone una serata di musica live in compagnia del gruppo “Aetherea sextet”.

Si tratta di una band estemporanea, formata da componenti ed ex componenti dell’Aetherea Band, tutti empedoclini, che si ritrovano, ogni estate, per condividere un momento di musica nel puro spirito della jam session.

Fanno parte della “reunion summer 2018” i musicisti: Fabrizio Caruana alla batteria (promotore dell’iniziativa), Marco Midulla al basso (assieme a Caruana tra i fondatori della band originaria), Laura Ferlisi (vocals trasferitasi recentemente a Bologna dove ha intrapreso un percorso musicale come cantautrice di inediti), Angelo Di Marco (pianista, compositore e arrangiatore), Carmelo Salemi (trombettista e direttore d’orchestra, apprezzato anche come direttore artistico di affermate manifestazioni e rassegne di musica jazz) e Gaetano Agrò (polistrumentista e componente dell’Orchestra jazz siciliana “The Brass group”).

Gli ultimi tre musicisti citati, versatili session men, sono anche costantemente impegnati nell’insegnamento durante tutto l’arco dell’anno e vantano numerose collaborazioni con artisti pop e jazz di livello nazionale ed internazionale. Un evento da non perdere in un contesto che saprà sicuramente soddisfare le esigenze gastronomiche e musicali dei fruitori. Per eventuali altre informazioni o per prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0922 636813 – 3276274386.