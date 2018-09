Approvato dal Commissario Straordinario Girolamo Alberto Di Pisa, su proposta del settore Edilizia e Gestione Patrimoniale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni dell’Ente non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali per il triennio 2018-2020.

Il piano adottato prevede la dismissione ed anche l’utilizzo mediante rinnovo del comodato d’uso di dieci unità immobiliari di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Potranno essere alienati i seguenti immobili: 1) un lotto di terreno, adibito a villetta comunale, sito nel comune di Castrofilippo, confinante con la proprietà del Comune di Castrofilippo e proprietà private, dal valore di € 30 mila euro, da dismettere con previsione di vendita nel 2019; 2) un edificio ubicato nel comune di Comitini, confinante con proprietà private del valore di € 6.394,42, da dismettere con previsione di vendita nel 2019; 3) un immobile e pertinenza denominato ”Casa Albergo per la Terza Età” sito nel territorio del Comune di Ribera, dal valore netto di inventario di € 1.684.509,50 con previsione di vendita nel 2019; 4) Immobile e pertinenze Centro per la commercializzazione dei prodotti agricoli in agro del territorio Comunale di Ribera, del valore di € 7.407.463,39, da valorizzare mediante dismissione con previsione di vendita nel 2019.

In vendita anche il relitto stradale lungo la ex SP. n° 37 nel tratto “Sciacca – Caltabellotta S. Carlo al Km. O+500, pari a mq. 320,00, con un prezzo stimato di €. 640,00 e l’immobile e pertinenze, in atto in affitto all’ufficio del Territorio del Governo per Sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ricadente nel territorio Comunale di Agrigento in Via Marzabotto a Villaseta, del valore netto di inventario di € 2.295.000,00, con previsione di vendita nel 2019.

Il piano contiene anche quattro lotti da destinare a valorizzazione mediante comodato d’uso. Si tratta di un immobile sito nel Comune di Bivona nella via Roma, valore netto di inventario € 681.659,79, in comodato d’uso dal 2017; di un immobile sito nel Comune di Cattolica Eraclea, ex casa cantoniera ubicata lungo la S.P. 29, del valore di € 36.484,56, da valorizzare mediante cessione in locazione o concessione a medio-lungo termine (non superiore a 50 anni) con rinnovo del comodato d’uso nel 2018; di un immobile sito nel Comune di Siculiana, ex Casello ubicato in contrada Omo Morto, lungo la S.P. 75 del valore di € 5.951,90, da valorizzare mediante cessione in locazione e concessione a medio-lungo termine, con rinnovo del comodato d’uso nel 2018; dell’immobile sito nel Comune di Agrigento, sede Casa della Speranza ubicato in via Gramsci n.6 Agrigento, da rinnovare in comodato d’uso nel 2018.