Interventi sul verde e sull’arredo urbano in Piazza Cavour e per abbellire uno spazio importante della città, con l’impegno di cittadini e imprenditori locali. Obiettivo concordato con l’Amministrazione comunale, quello di ripristinare il verde in restituendo a nuova vita le grandi fioriere e gli spazi circostanti che abbelliscono una piazza sempre particolarmente frequentata.

“Contestualmente agli spazi verdi, – spiega l’assessore Elisa Virone – stiamo ponendo attenzione al miglioramento di alcuni elementi di arredo urbano. L’iniziativa è sostenuta da un gruppo di cittadini ed imprenditori locali che oggi migliorano e rinnovano i loro interventi. Sono la conferma che attraverso il protagonismo civico si assicurano risultati che per una Amministrazione non è scontato poter perseguire ordinariamente. Ringraziamo questi imprenditori locali per l’avvio dato agli interventi.”