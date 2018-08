Ancora una serata all’insegna del buon Jazz presso il Ristorante Molok di Porto Empedocle, in piazza Sansone, dove venerdì 31 agosto, alle ore 21.00, si esibirà l’ensemble “Odradek Trio”, un gruppo d’eccezione composto da Valerio Rizzo, Federico Guacciardo e Salvo Volpe. La musica live, protagonista della più ampia rassegna “RistorArte”, accompagnerà i fruitori in un viaggio ricco di atmosfere che si coniugheranno con la buona cucina di Nino Noverati. Partendo dalla premessa che l’arte derivi dal contrasto, il trio crea la propria identità fondandola sull’eterogeneità di ognuno dei componenti i quali, data la giovane età, non lasciano che la vacua pretesa di un equilibrio responsabile possa ostacolare la libertà e l’esuberante anelito creativo proprio del Jazz.

Un orientamento particolare quindi verso il jazz, sentito non come tradizione ma come esuberante mescolanza di libertà, appunto, di rischio. Il delicato approccio del pianista Valerio Rizzo, musicista di formazione classica che ha da sempre edificato la propria passione per il jazz sul lirismo del celebre Bill Evans, si incontrerà infatti con l’energia prorompente e vulcanica del pluripremiato talento Federico Gucciardo, batterista che rende intelligibili a chiunque, data la forza con cui si esprime, concetti come “groove” o “swing”. Il tutto in un indispensabile trait d’union con la solidità del bassista Salvo Volpe, musicista che sa ponderare il peso specifico delle note e dei virtuosismi mai sterili od inappropriati e che ha già raggiunto un livello assai notevole.

In repertorio brani che, dal jazz tradizionale alle song di oggi, sono più in canovacci o cornucopie da riempire, colorare, ingigantire o lacerare. Un appuntamento, quindi, da non perdere per una magica serata all’insegna della musica e della gastronomia. Per eventuali altre informazioni o per prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0922 636813 – 3276274386.