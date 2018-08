Sarà effettuato domani 31 agosto il programmato intervento di disinfestazione negli uffici della sede centrale di Piazzale Aldo Moro del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Chiuso anche il punto informativo di Porta di Ponte, sempre ad Agrigento.

Resteranno aperti, invece, gli uffici di Agrigento di Via Acrone nella sede ex ENEL, il Punto Informativo della Stazione, Via Esseneto ex IPAI, del Viale della Vittoria sede dell’Ufficio Tecnico e gli uffici del Giardino Botanico in Via Demetra. Inoltre, resteranno aperti gli uffici Urp delle sedi periferiche della provincia di Agrigento e il Punto Informativo di Porta Quinta, nella Valle dei Templi.

Gli interventi di disinfestazione saranno eseguiti dal personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Le normali attività di lavoro nella sede centrale riprenderanno il 3 settembre a partire dalle ore 8:00.