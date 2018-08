Aragona saluta con rammarico diversi docenti “di vecchio stampo”, che raggiunti i limiti di età, sono andati in pensione.

Al termine di una lunga e brillante carriera, dedicata allo studio e all’insegnamento lasciano la “Scuola” la professoressa Giovanna Salamone – docente di Lettere- , Giovanna Giglione e Alfonso Galluzzo, docenti di Matematica.

Il professore Alfonso Galluzzo, è stato il primo collaboratore del Dirigente Scolastico. Un insegnante dotato di grande senso di coerenza e serietà che ha profuso un grande impegno nell’espletamento del proprio dovere.

Nel corso di tutti questi anni, ha dimostrato di avere mano ferma, ma anche sottile ironia. Ha saputo coinvolgere i ragazzi in maniera positiva, ottenendo, i risultati sperati.

I docenti andati in pensione, sono stati esempio di ottimi educatori, che con professionalità e dedizione hanno guidato tantissimi giovani aragonesi verso traguardi di cultura e di vita.

Tra questi, però bisogna annoverare anche il professore Giuseppe Spoto, docente andato in pensione qualche anno fa, ma che ha lasciato impronta indelebile non solo nella scuola, ma anche tra gli studenti. Docente dai modi garbati, che ha saputo farsi rispettare dagli alunni e non solo.

Hanno anche salutato gli allievi le maestre Assuntina Sammartino e Sina Licata per la scuola elementare, e le insegnanti Maria Gandolfo e Lina Tararà per la scuola dell’Infanzia.