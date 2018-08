Migranti: la Procura di Agrigento indaga su Salvini e capo di gabinetto

La Procura di Agrigento, al termine dell’attivita’ istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, “un ministro e un capo di gabinetto”, e trasmettendo doverosamente i relativi atti alla competente Procura di Palermo per il successivo inoltro al tribunale dei ministri del capoluogo.

Lo comunica in una nota la Procura di Agrigento.

Secondo quanto si apprende, il ministro indagato dai pm di Agrigento per la vicenda della nave Diciotti è il ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’accusa sarebbe di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio.

Intanto il ministro Salvini, ha affidato a Facebook il suo commento: “Il Procuratore di Agrigento ha chiesto ufficialmente i miei dati anagrafici. Per fare cosa? Non perda tempo, glieli do io. Matteo Salvini, nato a Milano il 9/3/1973, residente a Milano in via xxx, cittadinanza italiana. Se vuole interrogarmi, o magari arrestarmi perche’ difendo i confini e la sicurezza del mio Paese, ne sono fiero e lo aspetto a braccia aperte!” scrive sul suo profilo.

Immediata la risposta dell’ANM che parla di interferenze nelle prerogative dell’Autorità Giudiziaria: “Parlando della vicenda, il Ministro dell’Interno ha rilasciato dichiarazioni tendenti ad orientare lo sviluppo degli accertamenti. Nessun altro soggetto puo’ sostituirsi ai magistrati”. Cosi’ l’ANM che “vigilera’ affinche’ singolo magistrato possa svolgere i propri compiti in assoluta autonomia’, senza inammissibili e indebite interferenze”.