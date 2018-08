Rubati quattro mastelli per la raccolta differenziata installati a San Leone

Vandali in azione durante il Ferragosto a San Leone.



Una delle 8 postazioni di 4 mastelli ciascuna per la raccolta differenziata dei rifiuti, installata solo qualche giorno addietro dalle ditte Iseda e Sea, per aiutare i villeggianti a non sporcare il litorale, è stata presa di mira da ignoti vandali che hanno smontato 4 cestelli che sarebbero dovuti servire per raccogliere umido, vetro, carta, plastica e lattine in modo da contenere il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di ogni genere di rifiuto, soprattutto durante il periodo di Ferragosto.

I vandali hanno smontato i quattro mastelli posizionati sulla spiaggia all’altezza di piazzale Giglia a San Leone, lasciando la struttura metallica che serviva da supporto.